Kanada'da Kamyon Sürücülerinin Aşı Zorunluluğu Karşıtı Eylem Davası Başladı

Kanada'da bir grup kamyon sürücüsünün, hükümetin Kovid-19 aşı zorunluluğu kararına karşı düzenledikleri eylemi organize edenler hakkındaki dava başladı. Eylemi örgütleyen Tamara Lich ve Chris Barber, çeşitli suçlamalarla hakim önüne çıktı.

Kanada'da bir grup kamyon sürücüsünün, hükümetin Kovid-19 aşı zorunluluğu kararına karşı 2022'de düzenledikleri eylemi organize edenler hakkındaki dava başladı.

Kanadalı yayın kuruluşu CTV News'in haberine göre, araçlarını şehrin ana caddelerine park ederek eylem yapan kamyoncuları örgütleyen Tamara Lich ve Chris Barber hakim önüne çıktı.

Lich ve Barber'ın "kasten zarar verme", "polisi engelleme", "başkalarını kasten zarar vermeye teşvik" ve "gözdağı vermekle" suçlandığı belirtildi.

Barber'ın ayrıca başkalarını, Ottawa'da yüksek sesle korna çalınmasını engelleyen mahkeme kararına karşı çıkmaya teşvik etmekle suçlandığı kaydedildi.

Dava duruşmalarının en az 16 gün sürmesi planlanıyor.

Kamyoncuların eylemi

Kanada'da Tamara Lich önderliğindeki bir grup kamyon sürücüsü, hükümetin aşı zorunluluğu kararına karşı başlattıkları eylemle 29 Ocak 2022'de başkent Ottawa'da toplanma kararı almıştı.

Ülke genelinden binlerce kamyoncu, günler süren yolculuğun ardından Ottawa'ya ulaşmış ve şehrin ana caddelerine park ederek eyleme başlamıştı.

Kanada'nın ardından diğer ülkelerde de benzer eylemlere ilham kaynağı olan protesto, kullanılan yüksek desibelli kornalar, açık alandaki müzik yayınları ve marjinal grupların eylemleri sebebiyle tepkilere neden olmuştu.

Polisin başlattığı operasyonda, protesto eylemlerini organize eden Chris Barber ve Tamara Lich gözaltına alınmıştı.