Kanada'da intihar kiti satan kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Kanada polisi, Montreal şehrinde onlarca 'intihar kiti' satan Kenneth Law isimli kişi hakkında soruşturma başlattı. Law'ın intihara meyilli kişilere ölümcül maddeler içeren paketler gönderdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Law'ın bölgedeki intiharlarla ilişkisi araştırılıyor ve zanlının 100'den fazla ölümle ilişkilendirilebileceği ifade ediliyor.
Kanada polisi, Montreal şehrinde onlarca "intihar kiti" satan Kenneth Law isimli kişi hakkında soruşturma başlattı.
The Guardian'ın haberine göre, Montreal Polisi, Law'ın intihara meyilli kişilere içerisinde ölümcül maddeler bulunan paketler yolladığını açıkladı.
Polis, Law'ın 160'ı Kanada'daki adreslere olmak üzerine çok sayıda ülkeye yaklaşık 1200 paket gönderdiğini bildirdi.
Soruşturma kapsamında Law'ın bölgedeki intiharlarla ilişkisini araştıran polis, zanlının 100'den fazla ölümle ilişkilendirilebileceğini kaydetti.
İnternet üzerinden intihara meyilli kişilere ölümcül maddeler satmakla suçlanan Law, suçlu bulunması halinde 14 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Hakkında 14 farklı suçlama bulunan Law, Ontario'da 16-36 yaş aralığındaki pek çok kişinin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınmıştı.
İngiltere Ulusal Suç Teşkilatı (NCA), Law'ın internet üzerinden 40 ülkeye ölümle sonuçlanabilecek 1200 paket ölümcül madde sattığını ve bu maddeleri satın alan 88 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.