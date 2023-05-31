Kanada'da eski Muhafazakar Parti lideri Çin'i yanlış bilgi yaymakla suçladı

Kanada'da eski Muhafazakar Parti lideri Hong Kong doğumlu Erin O'Toole, Çin'i 2021'deki genel seçimlerde hakkında 'yanlış bilgi yaymakla' suçladı. O'Toole, Kanada Güvenlik İstihbarat Servisinin (CSIS) kendisine yönelik bazı tehditler tespit edildiğini bildirdiğini açıkladı.

Kanada'da eski Muhafazakar Parti lideri Hong Kong doğumlu Erin O'Toole, Çin'i 2021'deki genel seçimlerde hakkında "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.

CNN'in haberine göre, O'Toole, Kanada Güvenlik İstihbarat Servisinin (CSIS) kendisine yönelik bazı tehditler tespit edildiğini bildirdiğini açıkladı.

O'Toole, basına yaptığı açıklamada, "Bu tehditlerin her biri, parlamenter ve eski muhalefet lideri olarak politikalarım hakkında yanlış söylemlerle beni gözden düşürmek amaçlıydı." dedi.

"Yanlış bilgi yayma" kampanyasının 2021 genel seçimleri sırasında yapıldığını ve kendisinin "insan hakları savunucusu" kimliğini hedef aldığını da vurgulayan O'Toole, Kanada'nın 5G ağında Huawei teknolojisini kullanmasına yönelik itirazları ve ülkedeki (Çin'deki) insan hakları ihlallerini eleştirdiği için Çin'in kendisine misilleme yapmayı amaçladığına inandığını söyledi.

Demokrat parlamenter Jenny Kwan da dün, O'Toole'ye benzer şekilde kendisinin de "yabancı kampanyaların" hedefi olduğuna işaret etmişti.

Çin'in daha önce Kanada'da 2019 ve 2021'de federal parlamento seçimlerine etki etmek üzere girişimlerde bulunduğu, seçimlere katılan bazı adayları örtülü bir ağla finanse ettiği ileri sürülmüştü.

Kanada polisi, 10 Mart'ta Çin'in 53 ülkedeki 102 denizaşırı "polis merkezi"nden Quebec'te olduğu iddia edilen ikisine dair soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu iddiaların ardından taraflar arasında gerilim tırmanırken, 9 Mayıs'ta Kanada, Çin'in Toronto Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatı, bir milletvekilini tehdide yönelik girişimde bulunduğu gerekçesiyle "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etmişti.

Çin ise buna karşılık Kanada'nın Şanghay Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın ülkeyi terk etmesini istemişti.