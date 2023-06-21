Kanada'da Askeri Helikopter Kazası: 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kanada'da 4 ordu mensubunun bulunduğu askeri helikopterin düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kanada Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Kanada'da 4 ordu mensubunun bulunduğu askeri helikopterin düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kanada Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar sonucu Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 2 mensubunun ölü bulunduğu ifade edildi.

Savunma Bakanı Anita Anand da kayıp 2 kişinin cesedinin, silahlı kuvvetlerden itfaiye ekiplerine kadar birçok birimin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğunu belirtti.

Anand, helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Kanada'da Ottawa Nehri yakınlarında dün bir askeri helikopterin düşmesi sonucu helikopterde bulunan 4 ordu mensubundan 2'sinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın ardından askeri helikopterdeki 2 kişinin ise arama kurtarma çalışmalarında sağ bulunduğu belirtilmişti.