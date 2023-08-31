Kanada'da 5 Milyon Arı Otoyola Saçıldı

Kanada'da bir kamyondan devrilen arı kovanları otoyola saçıldı. Ontario polisi, sürücülere araçlarının camlarını kapalı tutmaları uyarısında bulundu. Olay yerine gelen arıcılar, arıları güvenli şekilde topladı.

Kanada'da yaklaşık 5 milyon arıyı taşıyan kamyondaki kovanların otoyola saçılması üzerine Ontario polisi, sürücülere araçlarının camlarını kapalı tutmaları uyarısında bulundu.

Halton Bölge Polisi, arı kovanlarının yerel saatle 06.15 sularında kamyondan devrildiği ve Toronto yakınlarındaki Burlington, Ontario'da otoyola saçıldığı ihbarını aldıklarını bildirdi.

Sürücüleri olay yerinden geçerken camlarını kapatmaları konusunda uyaran polis, yayalara da bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Sosyal medyada duyuru yapılmasından yaklaşık bir saat sonra 6-7 arıcı, polisle iletişime geçerek olay yerine geldi.

Yaklaşık 5 milyon arının büyük çoğunluğunun güvenli şekilde toplanarak kovanlara taşındığı, toplanamayan arıların dönmeleri için bazı kovanların olay yerinde bırakıldığı belirtildi.????