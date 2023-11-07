Kanada Büyükelçiliği'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan Kanada Büyükelçiliği'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının jeneratör dairesindeki patlamadan kaynaklandığı belirtildi.
Kanada'nın Abuja Büyükelçiliğinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Federal Başkent Bölgesi (FCT) İtfaiye Teşkilatı Operasyon Müdürü Amiola Adebayo, başkent Abuja'da bulunan Kanada Büyükelçiliğinde yangın çıktığını belirtti.
Adebayo, yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisini paylaşan Adebayo, yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) FCT Sözcüsü Nkechi İsa, yaptığı açıklamada, yangının Büyükelçiliğin jeneratör dairesindeki patlamadan kaynaklandığını ifade etti.