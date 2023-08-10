Kanada, Belarus'a yaptırımları genişletti

Kanada, 2020'deki cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Belarus'a uygulamaya başladığı yaptırımları, 'insan haklarını sistematik bir şekilde ihlal ettiği' gerekçesiyle genişletti.

Kanada, 2020'deki cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Belarus'a uygulamaya başladığı yaptırımları, "insan haklarını sistematik bir şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle genişletti.

Kanada Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Belarus'a Özel Ekonomik Önlemler Yasası altında uygulanan yaptırımların gerekçesinin, "insan haklarının sistematik olarak ihlal edilmesi" olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, daha önce hükümet yetkililerine de uygulanan yaptırımların Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus İçişleri Bakanlığına bağlı birlikler ve askeri imalat ve teknoloji şirketlerinden de oluşan 9 kişi ve 7 kuruluşa daha uygulanacağı bildirildi.

Önceki yaptırımların, Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerine hile karıştırıldığı iddiası sonrasında uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, yeni yaptırımların ise aynı zamanda, "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yaptığı ihlallere ortaklık eden" kişileri hedef aldığı ifade edildi.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı.

Avrupa Birliği, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıklamıştı.