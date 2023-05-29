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Kanada Başbakanı Trudeau, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Kanada Başbakanı Trudeau, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Dünya Haberleri

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü seçim başarısından ötürü tebrik ederim. Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Karadağ - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Justin Trudeau Kanada Dünya Haberler

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