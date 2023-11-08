Kanada, Abuja'daki Büyükelçilik Patlaması Sonrası Faaliyetlerini Askıya Aldı

Kanada, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki büyükelçilik binasında meydana gelen patlama sonucunda faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Patlamada en az 2 kişi hayatını kaybederken, soruşturma devam ediyor.

ABUJA, 8 Kasım (Xinhua) -- Kanada, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki büyükelçiliğinde meydana gelen trajik ve kanlı patlamaya ilişkin soruşturmayı sürdürürken, Salı günü bu ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı.

Pazartesi sabahı meydana gelen olayda en az iki kişi hayatını kaybederken, büyükelçilik binasının bir bölümü hasar gördü. Patlamanın kesin nedenine ilişkin ayrıntılar henüz bilinmiyor ancak hükümet, can kaybına neden olan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, önceden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, "Yangın söndürüldü. Olayın nedenini aydınlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Abuja'daki Kanada Yüksek Komisyonu ise gelişmelere ilişkin yorumunda, komisyon binasının bir bölümünde hasara yol açan ölümcül patlamanın ardından faaliyetlerini geçici olarak askıya aldıklarını kaydetti.

Kanada Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerin askıya alınması, konsolosluk desteği ve Kanada'ya seyahat etmek isteyen Nijeryalılar için vize işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli hizmetleri etkileyecek.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirirken yaralılara da acil şifalar diledi.