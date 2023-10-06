Kamışlı'da Art Arda Patlamalar Meydana Geldi
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Suriye'nin Kamışlı kenti ile Kahtaniye beldesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bazı bölgelerde, öğleden sonra art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yükselen dumanlar, Suriye ile sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
SURİYE'de terör örgütü PKKYPG'nin kontrolündeki Kamışlı'da art arda patlamalar meydana geldi.
Suriye'nin Kamışlı kenti ile Kahtaniye beldesinde, terör örgütü PKKYPG'nin kontrolündeki bazı bölgelerde, öğleden sonra art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yükselen dumanlar, Suriye ile sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya