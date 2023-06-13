Kamerun'un ana muhalefet lideri John Fru Ndi hayatını kaybetti

Kamerun'un ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Cephenin (SDF) kurucusu ve lideri John Fru Ndi, 81 yaşında hayatını kaybetti. Ndi, ülkede 40 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın tarihi rakibi olarak görülüyordu.

Kamerun ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Cephenin (SDF) kurucusu ve lideri John Fru Ndi yaşamını yitirdi.

SDF'den yapılan açıklamada, 81 yaşındaki Fri Ndi'nin uzun süredir tedavi gördüğü Yaounde Merkez Hastanesinde dün saat 23.30'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, cenaze töreniyle ilgili bilginin kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Ndi, ülkede 40 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın tarihi rakibi olarak görülüyordu.

Cumhurbaşkanı Biya karşısında aday olduğu 1992, 2004 ve 2011 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ndi, en fazla oyu olan 2. aday olmuştu.