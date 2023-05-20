Kamerun'un 51. Milli Günü Ankara'da kutlandı

Ankara'da düzenlenen resepsiyona Türk ve Kamerunlu yetkililer katıldı. İki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğun önemi vurgulandı.

Kamerun'un 51. Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Baydaş, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterdiği dayanışma, dostluk ve kardeşlik için Türkiye adına Kamerun'a teşekkür etti.

"Türkiye Cumhuriyeti, güçlü, müreffeh, barış ve huzur içerisinde bir Kamerun'un oluşturulmasında sizlerin her zaman yanında olmaya devam etmiştir, edecektir." diyen Baydaş, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü söyledi.

Baydaş, "Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Kamerun, Afrika kıtasıyla sürdürdüğümüz ortaklık politikamızda stratejik öneme sahiptir. Üst düzey ziyaretler, işbirliğimizi, dostluğumuzu güçlendirmekte, dostane ilişkilerimizin seviyesini somut göstergeler olarak artırmakta ve ön plana çıkarmaktadır." diye konuştu.

Türk özel sektörünün çeşitli yatırım ve projelerle Kamerun'un ekonomik kalkınmasına katkı sunduğunu aktaran Baydaş, yatırım ve projelerin devam edeceğini belirtti.

Tchatchouwo ise Kamerun ile Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerin birçok alanda mükemmel olduğunu söyledi.

"Siyasi düzeyde iki ülke yetkilileri arasında en üst düzeyde yapılan ziyaretler, Kamerun ve Türkiye arasındaki ilişkilerin canlılığının kanıtıdır." diyen Tchatchouwo, 40'tan fazla Türk şirketinin Kamerun ekonomisinde 900 milyon dolar civarında yatırım yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkiye-Kamerun bayraklarının yer aldığı pasta kesildi.

Resepsiyonda, Kamerun yerel lezzetleri ikram edildi, ülke dansları sergilendi.