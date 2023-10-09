Kamerun'da Yerli Halk Arasında Çıkan Çatışmalarda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesindeki yerli halk arasında çıkan çatışmalarda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Çiftçilik yapan Kotoko topluluğu ile hayvancılıkla geçimini sağlayan Arap Choa topluluğu arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklanan çatışmaların sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalar, ulusal basında yer aldı.

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesindeki yerli halk arasında çıkan çatışmalarda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Logone-et-Chari'de çiftçilik yapan Kotoko topluluğu ile hayvancılıkla geçimini sağlayan Arap Choa topluluğu arasında arazi anlaşmazlığından çatışma çıktı.

Çatışmalarda şu ana kadar en az 3 kişi hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı.

Kamerun'da en son 2021'de Kotoko ile Arap Choa toplulukları arasındaki çatışmalarda 26 kişi yaşamını yitirmiş ve birçok kişi yaralanmıştı.