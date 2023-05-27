Kamerun'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi

Kamerun'da Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğiyle Türk yemekleri konukların beğenisine sunuldu. Hatay menüsünü oluşturan lezzetlerin sunulduğu etkinliğe üst düzey siyasiler, yabancı diplomatlar, Kamerunlu ve Türk misafirler katıldı.

Kamerun'da Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğince düzenlenen Türk Mutfağı Haftası programı kapsamında Türk yemekleri konukların beğenisine sunuldu.

Başkent Yaounde'de organize edilen etkinliğe katılan üst düzey siyasiler, yabancı diplomatlar, Kamerunlu ve Türk misafirler "Kadim ve Sürdürülebilir Türk Mutfağı" Hatay menüsünü oluşturan lezzetleri tattı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı yaptığı konuşmada, Osmanlı ve Türk mutfağının zengin lezzetlere sahih olduğunu vurgulayarak, Hatay mutfağından farklı lezzetleri tek tek misafirlerine görüntüler eşliğinde tanıttı.

Tanıtımın akabinde, konuklara biberli ekmek, zeytin salatası, humus, biber dolması, tepsi kebabı ve kadayıftan oluşan Hatay menüsü ikram edildi.

Türk Hava Yollarının sponsorluğunda gerçekleştirilen bilet çekilişinin ardından, etkinlik sona erdi.