Kamerun'da toprak kayması: Ölü sayısı 30'a yükseldi

1. Afetin vurduğu bölgelerin çeşitli görüntüleri

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Pazar günü meydana gelen toprak kaymasında ev ve binalar yerle bir olurken, kurtarma ekiplerinin Pazartesi günü 3 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşmasıyla ölü sayısı 30'a yükseldi.

Kurtarma çalışmalarından sorumlu Ulusal İtfaiye Tugayı, onlarca kişinin daha enkaz altında kalmış olmasından endişe edilen afet bölgesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Toprak kaymaları Pazar günü yerel saatle 20.00'de Yaounde kentinin dağlık Mbankolo mahallesinde sağanak yağışın ardından meydana geldi.

Sel sularının 25 evi sürüklediği tahmin ediliyor.

"Uyurken aniden uyandım. Her yer sular içindeydi, boğuluyordum. Uyandığımda her yeri su bastığını gördüm. Yine de annemi ve yeğenimi dışarı çıkarmayı başarabildim. Şu an buradayım. Çok yorgunum. Çok yıprandım. Evimiz tamamen yerle bir oldu. Gördüğünüz gibi ev harap olmuş durumda. Mahvolmuş ve tamamen tahrip olmuş durumda."

Pazartesi günü erken saatlerde afet bölgesini ziyaret eden Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji, afetten kurtarılan kişilerin bir kısmının hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Onlarca dik tepenin bulunduğu Yaounde, Afrika'nın en fazla yağış alan kentlerinden biri. Şiddetli yağışlar bu yıl ülke genelinde çok sayıda yıkıcı sel felaketine yol açtı. Geçen yıl Kasım ayında da Yaounde kentinde bir cenaze törenine katılan 14 kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yaounde'den bildiriyor.(XHTV)