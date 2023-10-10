Kamerun'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 30'a Yükseldi
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Kamerun'un başkenti Yaounde'de meydana gelen toprak kaymasında ev ve binalar yerle bir oldu. Kurtarma ekipleri, üç kişinin daha cansız bedenine ulaşarak ölü sayısını 30'a çıkardı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
YAOUNDE, 10 Ekim (Xinhua) -- Kamerun'un başkenti Yaounde'de Pazar günü meydana gelen toprak kaymasında ev ve binalar yerle bir olurken, kurtarma ekiplerinin Pazartesi günü üç kişinin daha cansız bedenlerine ulaşmasıyla ölü sayısı 30'a yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Dünya