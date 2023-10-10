Haberler ›› Dünya ›› Kamerun'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

Kamerun'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

Kamerun'un başkenti Yaounde'de meydana gelen toprak kaymasında ev ve binalar yerle bir oldu. Kurtarma ekipleri, üç kişinin daha cansız bedenine ulaşarak ölü sayısını 30'a çıkardı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.