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Kamerun'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelan: 8 Ölü

Kamerun'un başkenti Yaounde'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 8 kişi yaşamını yitirdi. Yaounde'nin Mbankolo bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle birçok ev de zarar gördü.