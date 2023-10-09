Kamerun'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Heyelan: 8 Ölü
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Kamerun'un başkenti Yaounde'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 8 kişi yaşamını yitirdi. Yaounde'nin Mbankolo bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle birçok ev de zarar gördü.
Kamerun'un başkenti Yaounde'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 8 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Yaounde'nin Mbankolo bölgesinde 3 gündür etkili yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda toprak altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti.
Yaounde ve çevresinde devam eden şiddetli yağışlarda birçok ev de zarar gördü.
Kaynak: AA / Dünya