Kamerun'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Kıldı

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin en büyük camilerinden olan Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Kamerun halkı, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, burada Kurban Bayramı namazını kıldı. Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti. Namaz sonrasında çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Bazı aileler, cami önlerinde bekleyen fotoğrafçılara bayram fotoğrafları çektirdi.