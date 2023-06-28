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Kamerun'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Kıldı

Kamerun'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını Kıldı

Dünya Haberleri

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin en büyük camilerinden olan Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Kamerun halkı, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, burada Kurban Bayramı namazını kıldı. Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti. Namaz sonrasında çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Bazı aileler, cami önlerinde bekleyen fotoğrafçılara bayram fotoğrafları çektirdi.

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin en büyük camilerinden olan Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Kamerun halkı, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, burada Kurban Bayramı namazını kıldı.

Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti.

Namaz sonrasında çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı.

Bazı aileler, cami önlerinde bekleyen fotoğrafçılara bayram fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Dünya

Kurban Bayramı Kamerun Dünya Haberler

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