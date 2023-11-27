Kamerun'da düzenlenen fuara Asya ülkeleri katıldı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen fuara birçok Asya ülkesinin temsilci katıldı. Fuarda Türkiye'yi TMV ve TİKA temsil etti.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de "Kamerun- Asya Ülkeleri Dostluk Haftası" kapsamında düzenlenen fuara birçok Asya ülkesinin temsilci katıldı.

Yaounde Belediyesinde düzenlenen fuarın açılış törenine, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkcı ile çok sayıda Asya ülkesinin büyükelçisi, temsilcisi ve davetliler katıldı.

Kamerun milli marşının okunmasıyla başlayan törende, yöresel dans gösterileri düzenlendi.

Törenin ardından, Mbella ve Asya ülkelerinin büyükelçileri, fuar alanında ülkelerin tanıtımının yapıldığı masaları ziyaret ederek bu ülkelerin Kamerun'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çin, Güney Kore, Katar, Hindistan ve Kazakistan gibi çok sayıda Asya ülkesinin temsil edildiği fuarda, Türkiye'yi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsil etti.