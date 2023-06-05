Kamerun'da Boko Haram operasyonu: 4 üye öldürüldü

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda 4 terör örgütü Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi. Mayo-Tsanaga mevkisinde bulunan Goldavi askeri karakolu çevresinde askerler ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma çıktı ve 4 Boko Haram üyesi öldürüldü. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldürdü.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda 4 terör örgütü Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Mayo-Tsanaga mevkisinde bulunan Goldavi askeri karakolu çevresinde askerler ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 4 Boko Haram üyesi öldürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Uluslararası Kriz Grubu'na göre, 2014'ten bu yana, Boko Haram saldırıları Uzak Kuzey bölgesinde yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne ve 250 bine yakın kişinin göç etmesine sebep oldu.