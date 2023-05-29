Kamerun'da Bamun Kralı Nabil Coşkuyla Karşılandı

Kamerun'un kuzeybatısında yaşayan Bamun Kralı Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya'nın başkent Yaounde ziyareti renkli görüntülülere sahne oldu. Spor salonunu dolduran Bamunlar, coşkuyla karşıladıkları Kral Nabil'e sevgi gösterisinde bulundu. Kral Nabil, binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, 'Bamunluk bir meslektir, ben de bu mesleğin amelesiyim.' ifadesini kullandı.