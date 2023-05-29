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Kamerun'da Bamun Kralı Nabil Coşkuyla Karşılandı

Kamerun'da Bamun Kralı Nabil Coşkuyla Karşılandı

Dünya Haberleri

Kamerun'un kuzeybatısında yaşayan Bamun Kralı Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya'nın başkent Yaounde ziyareti renkli görüntülülere sahne oldu. Spor salonunu dolduran Bamunlar, coşkuyla karşıladıkları Kral Nabil'e sevgi gösterisinde bulundu. Kral Nabil, binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, 'Bamunluk bir meslektir, ben de bu mesleğin amelesiyim.' ifadesini kullandı.

Kamerun'un kuzeybatısında yaşayan yaklaşık 2 milyon Bamun'un kralı Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya'nın başkent Yaounde ziyareti renkli görüntülülere sahne oldu.

Babası İbrahim Mbombo Njoya'nın ölümünün ardından, 10 Ekim 2021'de tahta çıkan 29 yaşındaki Kral Nabil, Yaounde Spor Salonu'nda başkentte yaşayan Bamunlarla buluştu.

Spor salonunu dolduran Bamunlar, coşkuyla karşıladıkları Kral Nabil'e sevgi gösterisinde bulundu.

Nabil, binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, "Bamunluk bir meslektir, ben de bu mesleğin amelesiyim." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından, Bamunlar dans ve şarkılarla izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Başkentte Kral Nabil'in geçeceği güzergahta toplanan Bamunlar, yerel enstrüman ve danslar eşliğinde Kral Nabil'i kraliyetin başkenti Foumban şehrine uğurladırlar.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Dünya

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