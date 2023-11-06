Kamerun'da ayrılıkçı saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Anglofon bölgesinde ayrılıkçı grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti. Anglofon krizi nedeniyle ülkede çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti ve yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde ayrılıkçı grubun saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Misyonlarından Sorumlu Bakan Mengot Victor Arrey-Nkongho, yaptığı açıklamada, Anglofon ayrılıkçıların Güney-Batı bölgesine bağlı Egbekaw köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Nkongho, saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 20 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.