Kamerun'da ayrılıkçı saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un Anglofon Kuzey Batı vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda ayrılıkçılar 10 sivili öldürdü. Saldırıda yeni evlenen bir çift de hayatını kaybetti. Anglofon krizi nedeniyle ülkede çatışmalar devam ediyor.

Kamerun'un Anglofon Kuzey Batı vilayetinde ayrılıkçıların düzenlediği silahlı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

Kuzey Batı Valisi Debben Tchoffo, vilayetin başkenti Bamenda'da pazar günü askeri üniforma giyen ayrılıkçıların aralarında yeni evlenen bir çiftin de olduğu 10 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Tchoffo, 8 kişinin olay yerinde, 2 kişinin hastanede öldüğünü belirterek, saldırganların orduyla işbirliği yapan siviller arasında paniğe yol açmaya çalıştığını dile getirdi.

Vali ayrıca, sosyal medyada katliama ilişkin dolaşan görüntülerin de doğru olduğunu aktardı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.