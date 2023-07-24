Kamerun'un ticari başkenti Douala'da bulunan Ange Raphael semtinde 4 katlı bir bina çöktü. Olayda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. Littoral Bölge Valisi, durumun kontrol altında olduğunu ve arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kimsenin kalmadığından emin olduklarını belirtti. Binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

- Kamerun'da 4 katlı bina çöktü: 12 ölü, 19 yaralı

YAOUNDE - Kamerun'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, en az 19 kişi de yaralandı.

Kamerun'un ticari başkenti olarak bilinen Douala'daki Ange Raphael semtinde 4 katlı bina çöktü. İlk belirlemelere göre çöken binada en az 12 kişi hayatını kaybetti, en az 19 kişi de yaralandı.

Littoral Bölge Valisi yaptığı açıklamada, "12 kişi öldü, diğerleri tıbbi müdahale için hastanede" ifadelerini kullanarak, olaydan toplam 31 kişinin etkilendiğini söyledi. Durumun kontrol altında olduğunu aktaran vali, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kimsenin kalmadığından emin olduklarını belirtti.

Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.