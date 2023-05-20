Kamerun'da 20 Mayıs Ulusal Bayramı Kutlandı

Kamerun'da '20 Mayıs Ulusal Bayramı' barış ve ulusal birlik temasıyla kutlandı. Ülkenin dört bir köşesinde valiliklerce organize edilen program ve törenlere birçok devlet yetkilisi ve yabancı diplomatların yanı sıra binlerce Kamerunlu katıldı.

Kamerun'da "20 Mayıs Ulusal Bayramı" barış ve ulusal birlik temasıyla kutlandı.

Ülkenin dört bir köşesinde valiliklerce organize edilen program ve törenlere birçok devlet yetkilisi ve yabancı diplomatların yanı sıra binlerce Kamerunlu katıldı.

Başkent Yaounde'deki tören Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından askeri yürüyüş yapıldı, dans gösterileri düzenlendi.

Kamerun, bağımsızlığını ilan ettiği 1 Ocak 1960 yerine Frankofon (Fransızca konuşan) ve Anglofon (İngilizce konuşan) bölgelerin beraber üniter yapıya geçtiği 20 Mayıs 1972'yi ulusal bayram olarak kutluyor.