Kamerun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile birlikte katılımcılar, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim okuma ve duaların ardından 15 Temmuz gecesiyle ilgili görsellerden oluşan sergiyi gezdi. Programa katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı.