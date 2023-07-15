Kamerun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi
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Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile birlikte katılımcılar, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim okuma ve duaların ardından 15 Temmuz gecesiyle ilgili görsellerden oluşan sergiyi gezdi. Programa katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı.
Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Yaounde Büyükelçiliğince düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Katılımcılar, 15 Temmuz anma programının ardından 15 Temmuz gecesiyle ilgili görsellerden oluşan sergiyi gezdi.
Programa katılanlara ayrıca çeşitli ikramlar yapıldı.