Kamerun Cumhurbaşkanı Biya, Erdoğan'ı tebrik etti

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Biya, yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı Erdoğan'a başarılar diledi.