Kamerun Cumhurbaşkanı Biya, Erdoğan'ı tebrik etti
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Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Biya, yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı Erdoğan'a başarılar diledi.
Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Biya, yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı Erdoğan'a başarılar diledi.
Türk halkının, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminden duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini belirten Biya, yeni dönemde iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenerek süreceğini bildirdi.
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Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Dünya