Haberler ›› Dünya ›› Kamboçya, Japon siber dolandırıcıları sınır dışı etti

Kamboçya, Japon siber dolandırıcıları sınır dışı etti

Kamboçya, siber dolandırıcılık yaptığından şüphelenilen 25 Japonya vatandaşını sınır dışı ettiğini duyurdu. Japonya hükümetine teşekkür eden Kamboçya makamları, daha önce de 19 Japonya vatandaşını aynı gerekçeyle ülkelerine göndermişti.