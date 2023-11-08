Kamboçya, Japon siber dolandırıcıları sınır dışı etti
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Kamboçya, siber dolandırıcılık yaptığından şüphelenilen 25 Japonya vatandaşını sınır dışı ettiğini duyurdu. Japonya hükümetine teşekkür eden Kamboçya makamları, daha önce de 19 Japonya vatandaşını aynı gerekçeyle ülkelerine göndermişti.
PHNOM Kamboçya, siber dolandırıcılık yaptığından şüphelenilen 25 Japonya vatandaşını sınır dışı ettiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı sözcülerinden General Khieu Sopheak, söz konusu kişilerin, Japon yetkililerle yapılan işbirliğiyle eylülde Kamboçya polisi tarafından başkent Phnom Penh'te gözaltına alındığını açıkladı.
Sopheak, siber dolandırıcılık yaptığından şüphelenilen 25 Japonya vatandaşının tarifeli uçakla ülkelerine gönderildiğini kaydetti.
General Sopheak, söz konusu kişilerin yakalanmasındaki işbirliğinden ötürü Japonya hükümetine teşekkür etti.
Kamboçya makamları, nisanda da 19 Japonya vatandaşını siber dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle ülkelerine sınır dışı etmişti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Güneydoğu Asya'da çetelerin yüz binlerce kişiyi zorla siber dolandırıcılık eylemlerinde kullandığını açıklamıştı.