Kamboçya'da Savaştan Kalma ABD Yapımı Hava Bombası İmha Edildi

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi'nin (CMAC) patlayıcı madde imha uzmanları, Kandal eyaletinde tespit edilen savaştan kalma ABD yapımı MK-82 hava bombasını güvenli bir şekilde imha etti. Bombanın 50 yılı aşkın bir süredir dört metreden daha derin bir bataklığa gömülü olduğu belirtildi.

PUNOM PEN, 21 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya Mayın Eylem Merkezi'nin (CMAC) patlayıcı madde imha uzmanları, geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyindeki Kandal eyaletinde tespit edilen savaştan kalma ABD yapımı MK-82 hava bombasını güvenli bir şekilde imha etti.

CMAC Genel Müdürü Heng Ratana, Çarşamba günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada yaklaşık 230 kilogram ağırlığındaki hava bombasının, Kean Svay ilçesinin Raing Dek köyündeki bir çiftçinin balık yetiştirmek için bir göleti onardığı sırada bulunduğunu söyledi.

"Bomba 20 Haziran'da güvenli bir şekilde çıkarılarak etkisiz hale getirildi" diyen Ratana, bombanın 50 yılı aşkın bir süredir dört metreden daha derin bir bataklığa gömülü olduğunu belirtti.

Yale Üniversitesi'ne göre ABD 1965-1973 yılları arasında Kamboçya'daki 113.716 bölgeye 230.516 bomba attı.

Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, "Hun Sen: Kamboçya'nın Yolculuğunun 10 Yılı, 1979-1989" adlı kitabında ABD'nin Kamboçya'ya yönelik bombardımanlarına ilişkin olarak "ilan edilmemiş bu korkunç savaş on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.