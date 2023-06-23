Kamboçya'da iki seçimde oy kullanmayanlar aday olamayacak

Kamboçya'da Başbakan Hun Sen tarafından önerilen ve arka arkaya iki seçimde oy kullanmayan vatandaşların sonraki seçimlerde parlamento veya yerel seçimlerde aday olmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Ulusal Meclisten geçti.

Kamboçya'da Başbakan Hun Sen tarafından önerilen ve arka arkaya iki seçimde oy kullanmayan vatandaşların sonraki seçimlerde parlamento veya yerel seçimlerde aday olmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Ulusal Meclisten geçti.

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, 23 Temmuz'da yapılması planlanan genel seçimlerden önce tasarı, Ulusal Mecliste bulunan iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 111 üyesinin tamamının lehteki oyuyla kabul edildi.

Meclisten geçen tasarıya göre üst üste iki seçimde oy kullanmayan seçmenler, sonraki genel veya yerel seçimlerde aday olamayacak.

Başbakan Hun Sen, 13 Haziran'da muhalefetin seçimleri boykot etmeleri veya geçersiz oy kullanmaları için halka çağrıda bulunduğunu belirterek, ülkenin seçim yasasını değiştirme konusunda "baskı hissettiğini" söylemişti.

Bu kapsamda temmuzdaki genel seçimlerde oy kullanmayanların gelecek seçimlerde aday olmasının yasaklanacağını kaydeden Hun Sen, kararı "seçimlerde aday olmak isteyenlerde sorumluluk duygusunu artırmak" amacıyla aldığını vurgulamıştı.

Ana muhalefet partisi seçime katılamayacak

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından ülkede muhalefetin üzerindeki baskı giderek artmıştı.

Başkent Phnom Penh'teki mahkeme, 2017'de kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisinin (CNRP) o dönemdeki lideri ve 8 üst düzey üyesini en az 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 2017'de CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten menetmişti.

Hun Sen ve iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı. 2022'deki yerel seçimde CPP yüzde 74,3, muhalefetteki Mum Işığı Partisi (CP) ise yüzde 22,3 oy almıştı.

Kamboçya'da yaklaşık 9 milyon 700 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ana muhalefetteki Mum Işığı Partisinin (CP), seçime katılmak için gerekli başvuru evrakında eksiklikler olması nedeniyle seçime giremeyeceği açıklanmıştı.