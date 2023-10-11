Kamboçya'da Gömülü Bomba Güvenli Bir Şekilde Çıkarıldı

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'in kuzeybatısındaki bir banliyöde gömülü olan ABD yapımı MK-82 hava bombası, Kamboçya Mayın Eylem Merkezi'nin (CMAC) uzman ekibi tarafından güvenli bir şekilde çıkarıldı. Bombanın keşfi sosyal medyada paylaşıldı ve CMAC Genel Müdürü Heng Ratana, bombanın imha edilmek üzere merkeze nakledildiğini belirtti.

PUNOM PEN, 11 Ekim (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'in kuzeybatısındaki bir banliyöde gömülü savaştan kalma ABD yapımı MK-82 hava bombası, Kamboçya Mayın Eylem Merkezi'nin (CMAC) uzman ekibi tarafından Salı günü güvenli şekilde çıkarıldı.

CMAC Genel Müdürü Heng Ratana, ekibin patlamamış bombayı bulduğunu ve imha edilmek üzere güvenli şekilde merkeze naklettiğini belirtti.

Ratana, bombanın keşfine ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bomba 50 yılı aşkın bir süredir yeraltında gömülü olmasına rağmen hem şekil hem de kalite açısından iyi görünüyor. CMAC Savaş Kalıntıları uzman ekibi, bugün Punom Pen'in dışındaki Prek Pnov ilçesinde bulunan hava bombasını güvenli şekilde çıkararak merkeze nakletti" dedi.

Ratana, MK-82 tipi hava bombasının yaklaşık 230 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

1960'ların ortalarından 1998'e kadar 30 yıl süren savaş ve iç çatışmalar nedeniyle, Kamboçya dünyada mayınlardan ve patlamamış mühimmatlardan en çok etkilenen ülkelerden biri. Ülkede çatışmalardan geriye 4 ila 6 milyon kara mayını ile diğer mühimmatın kaldığı tahmin ediliyor.

Yale Üniversitesi'ne göre ABD, 1965-1973 yılları arasında Kamboçya'daki 113.716 bölgeye 230.516 bomba attı.

Kamboçya hükümetinin raporuna göre, Güney Asya ülkesinde 1979 yılından 2023'ün Haziran ayına kadar kara mayını ve patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi nedeniyle 19.821 kişi hayatını kaybederken, 45.205 kişi de yaralandı yahut ampute oldu.