Kamboçya'da Bir Lisede Patlamamış Mühimmat Bulundu

Kamboçya'nın doğusundaki bir lisede iç savaş döneminden kalma binlerce mühimmat bulundu. Okulun inşa edilmeden önce Kızıl Kmerler'in mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirtildi. Mayın temizleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, okul yerleşkesinde patlamamış binlerce mühimmat tespit edildi. Kamboçya'da halen 6 milyona yakın patlamamış mayın olduğu tahmin ediliyor.

PHNOM Kamboçya'nın doğusunda Kratie bölgesindeki bir lisede, iç savaş döneminden kalma patlamamış binlerce mühimmat gömülü bulundu.

Bölgedeki eğitimden sorumlu yetkili olan Chheang Heng, yaptığı açıklamada, lisenin, okul yapılmadan önce 1970'lerde Kızıl Kmerler'in mühimmat deposu olarak kullanıldığını söyledi.

Heng, okula yeni bina inşa edilmeden önce inceleme yapmak üzere mayın temizleme ekiplerinin çağırılmasının ardından yerleşkede patlamamış binlerce mühimmatın gömülü halde tespit edildiğini belirtti.

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi Genel Müdürü Heng Ratana, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, okuldan hafta sonu boyunca 2 bin 116 parça mühimmat topladıklarını aktardı.

Ratana, halen gömülü mühimmat olma ihtimali nedeniyle okulun birkaç gün kapalı kalacağını ve bu sürede tehlikeli materyallerin toplanacağını kaydetti.

Kamboçya'da 6 milyona yakın patlamamış mayın olduğu tahmin ediliyor

"Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya (ICBL)" girişiminin 2020 raporuna göre, kitlesel anti personel mayın kirliliğinin olduğu ülkeler arasında Kamboçya da bulunuyor.

Kamboçya'da Vietnam Savaşı ve iç savaş yıllarından kalma 6 milyona yakın patlamamış mayın olduğu tahmin ediliyor.

Kamboçya Mayın Eylem ve Mağdur Destek Kurumunun verdiği bilgilere göre, 1979-2021 döneminde 19 bin 806 kişi, kara mayınları ve diğer patlayıcı savaş kalıntıları nedeniyle hayatını kaybetti.

Kamboçya hükümeti, 2025'e kadar patlamamış mühimmatların tamamını temizlemeyi hedefliyor.

Kızıl Kmerler

Kamboçya Komünist Partisinin silahlı kolu olarak 1960'lı yılların sonlarında kurulan Kızıl Kmerler, 1975'te başkent Phnom Penh'e saldırı düzenleyerek iktidarı ele geçirmişti.

Milyonlarca kişinin zorla köylere yerleştirilerek çiftliklerde çalışmaya zorlandığı, rejim muhaliflerinin aileleriyle katledildiği, yoksulluk nedeniyle açlık ve salgın hastalıkların baş gösterdiği Kızıl Kmer iktidarı sırasında yaklaşık 2 milyon kişi yaşamını yitirmişti.

20. yüzyılın en kanlı rejimlerinden kabul edilen, Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmer iktidarı, Vietnam birlikleriyle Vietnam yanlısı Kamboçyalı komünistlerin 1979'da ülkeyi işgal etmesiyle son bulmuştu.

Çin'e kaçan Pol Pot yönetiminde Kamboçya'nın ücra köşelerine çekilen Kızıl Kmerler, 1992'de imzalanan anlaşmaya kadar gerilla savaşını sürdürmüştü.

Kızıl Kmerler, 1998'de Pol Pot'un ölümünden sonra dağılmıştı.