Kamboçya Başbakanı Hun Sen, AUKUS anlaşmasının ASEAN'ı endişelendirdiğini belirtti

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşmasının Güneydoğu Asya Uluslar Birliğini (ASEAN) endişelendirdiğini belirtti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşmasının Güneydoğu Asya Uluslar Birliğini (ASEAN) endişelendirdiğini belirtti.

Xinhua'nın haberine göre, başkent Phnom Penh'de üniversitede konuşan Hun Sen, ASEAN'ın nükleer silahların bulunmadığı bir bölge olduğunu savunarak, "nükleer silahların yayılmasına karşı olduklarını" söyledi.

AUKUS ülkeleri arasındaki ittifakın ASEAN ve bölgedeki ülkeler için endişe kaynağı haline geldiğini dile getiren Hun Sen, bunun "çok tehlikeli bir silahlanma yarışının başlangıcı" olduğunu vurguladı.

Hun Sen, bu durumun devam etmesi halinde dünyanın "daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulundu.

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

Bu kapsamda, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.