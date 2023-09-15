Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Çin'e İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Kamboçya'nın yeni Başbakanı Hun Manet, göreve başladıktan sonra ilk ikili ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hun'u Pekin'de kabul etti ve ilişkilerin önemini vurguladı. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliğinin devamı konuşuldu.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın ağustosta göreve başlayan yeni Başbakanı Hun Manet, ilk ikili ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Hun'u Pekin'de kabul etti.

Şi, görüşmede Hun'un ilk ikili ziyaretini Çin'e yapmasının ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini vurgulayarak, "Çin'in, Kamboçya ile düzenli stratejik iletişimi ve devlet yönetimi alanında tecrübe paylaşmayı sürdürmeyi istediğini" belirtti.

Uluslararası ve bölgesel durum nasıl değişirse değişsin Çin'in, daima Kamboçya'nın "güvenilir dostu ve destekçisi" olacağını ifade eden Şi, "uluslararası eşitliği ve adaleti savunmak, gelişmekte olan ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için Kamboçya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını" dile getirdi.

Şi, Kamboçya ile mevcut ekonomik işbirliğini geliştirerek sürdürmeyi umduğunu, tarım ve sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmak istediğini ifade etti.

Çin lideri ayrıca, iki ülke arasında çevrim içi kumar ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliğinin devamını umduklarını kaydetti.

Başbakan Hun da "Çin'in, Kamboçya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına uzun dönemli desteğini ve yardımını takdir ettiklerini" belirterek, uluslararası ve bölgesel konularda yakın işbirliğini sürdürerek "ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmayı" istediklerini vurguladı.

Ziyaret Hun'un ağustosta göreve geldikten sonra yaptığı ilk ziyaret oldu.

Hun daha önce Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5-7 Eylül'de düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi için bu ülkeyi ziyaret etmişti.

Hun, görevi babasından devraldı

Kamboçya'da 1998'den itibaren 25 yıl başbakanlık görevini yürüten Hun Sen, 23 Temmuz'da yapılan genel seçimde 5 yıllığına yeniden seçilmiş ancak seçimden 3 gün sonra istifa ederek görevi oğluna devredeceğini açıklamıştı.

İktidar partisi, Anayasa Mahkemesinin 2018'de ana muhalefetteki Kamboçya Kurtuluş Partisini yasaklamasının ardından gidilen ilk genel seçimde meclisten 125 sandalyenin 120'sini kazanmıştı.

Muhalefet ve Batılı ülkeler seçimlerin adil şartlarda yapılmadığı, ülkenin fiili bir tek parti yönetimine dönüştüğü eleştirilerini yapmıştı.

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Hun Manet'i 7 Ağustos'ta başbakanlık görevine atamıştı, 45 yaşındaki siyasetçi meclisin 22 Ağustos'ta toplanmasının ardından yeni hükümeti kurarak görevine başlamıştı.