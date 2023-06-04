Kamboçya, Avustralya ve Singapur Savunma Bakanları Müşterek Güvenlik Modelleri Planlaması Gerektiğine İşaret Etti

Kamboçya, Avustralya ve Singapur'un savunma bakanları, ülkelerin çatışmadan kaçınması ve müşterek güvenlik modelleri planlaması gerektiğine işaret etti. Söz konusu üç ülkenin savunma bakanları, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda, 'Müşterek Güvenlik İçin Model Geliştirme' konulu oturumda konuştu.

Kamboçya, Avustralya ve Singapur'un savunma bakanları, ülkelerin çatışmadan kaçınması ve müşterek güvenlik modelleri planlaması gerektiğine işaret etti.

Söz konusu üç ülkenin savunma bakanları, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda, "Müşterek Güvenlik İçin Model Geliştirme" konulu oturumda konuştu.

Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, dünyada bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinin önemli bir durum haline geldiğini belirterek, kritik görevlerden birinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için ortak çalışmanın sağlanması olduğunu dile getirdi.

Kamboçya'nın, bir ülkenin bağımsız başka bir ülkeyi güç kullanarak bölmesi veya işgal etmesine karşı olduğunu söyleyen Tea, en iyi çözümün silahlı çatışmanın durması ve müzakere masasına dönülmesi olduğuna inandığını kaydetti.

Tea, son günlerde egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda Çin ve ABD savaş uçakları ve gemileri arasındaki tehlikeli karşılaşmalara işaret ederek, gerginliğin yatışmasını ve normale dönmeyi umut ettiklerini vurguladı.

İklim değişikliğine de değinen Tea, sanayileşmiş ülkelerin bu konuda daha büyük paya sahip olduğunu ama henüz önemli bir gelişme görmediklerini ifade etti.

"Çin, bölgedeki ülkelerin endişesini gidermedi"

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin, ülkelerin Ukrayna'nın direnişinden ders çıkarması ve savaşın maliyetinin peşine düşülen faydadan daha ağır bastığını anlaması gerektiğini söyledi.

Çin'in, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmüş en büyük askeri yığınağı oluşturma çabasına" dikkati çeken Marles, Çin'in bölgedeki ülkelerin bu konudaki endişesini gidermediğini belirtti.

Marles, Asya-Pasifik ülkelerinin kendi güvenliğini sağlayabilecek iradeye sahip olduğuna dikkati çekerek, bölge ülkelerin müşterek güvenlik için değişen koşullara uyum sağlayabilecek modeller geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

AUKUS ve Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) gibi örgütlerin, küçük grupların çalışmasının ülkelerin nasıl bir arada çalışabileceğini gösterdiğini söyleyen Marles, işbirliği modellerinin rekabetçi olmamasını sağlamanın zorlayıcı olabileceğini kaydetti.

Marles, dünyanın diplomatik ilişkilere ihtiyaç duyduğu bir dönemde bulunduğunu belirterek, Avustralya'nın her zaman diplomasiyi sorunlara alternatif üretmek için kullanacağını söyledi.

İletişim kanallarının açık olması gerektiği vurgulandı

Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, ülke liderlerinin önceliğinin fiziksel çatışmadan kaçınmak olması gerektiğini belirterek, Avrupa ve Asya'da eşzamanlı çatışmalar olması durumunda bunun bir "felaket" olacağını söyledi.

Dünyada askeri harcamaların son 20 yılda arttığına dikkati çeken Ng, müşterek güçlenmede bir çerçeve çizilmemesi durumunda silahlanma yarışının büyük bir yıkıma yol açabileceğini ifade etti.

Ng, Çin ve ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki tehlikeli karşılaşmalarını örnek göstererek, bu gibi olayların çatışmaya dönmemesi için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğine işaret etti.

Çin ile ABD ilişkilerinin kötüye gitmesinin diğer ülkeleri zor seçimler yapmaya zorlayacağını dile getiren Ng, insanların liderlerden güvenlik sorunlarını çözmesini beklediğini kaydetti.