Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkenin 2025 yılına kadar tüm mayınları temizleme hedefine ilerleme kaydettiğini açıkladı. Şu ana kadar 13 eyalet mayınlardan arındırıldı ve uluslararası yardımların devamını istedi.

Kamboçya, 2025'e kadar tüm mayınları temizleme hedefine ilerliyor

KAMPONG SPEU, 30 Ekim (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin 2025 yılına kadar tüm mayınları temizlemeye yönelik hedefini gerçekleştirme yolunda iyi ilerleme kaydettiğini söyledi.

Hun Manet, Pazartesi günü Kampong Speu eyaletini mayınlardan arındırılmış 13. eyalet ilan ettiği konuşmasında, "Şu ana kadar Kamboçya'nın 25 eyaletinden 13'ü mayınlardan arındırılmış bölge ilan edildi. 2025 yılına kadar ülkedeki tüm mayınları temizleme hedefimizi gerçekleştirme yolunda ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Mayınlardan arındırılan diğer 12 bölge ise başkent Punom Pen, Stung Treng, Kep, Prey Veng, Preah Sihanouk, Tbong Khmum, Kampong Cham, Svay Rieng, Kampong Chhnang, Kandal, Takeo ve Kampot.

Hun Manet ayrıca uluslararası toplum ve bağışçıları, mayın temizleme vizyonunu gerçekleştirme konusunda ülkesine yardımlarını sürdürmeye çağırdı.

Kamboçya, kara mayınları ve patlayıcı savaş kalıntılarından en fazla etkilenen ülkelerden biri. 1998 yılında sona eren 30 yıllık savaş ve iç çatışmalardan geriye 4-6 milyon kara mayını ve diğer mühimmatın kaldığı tahmin ediliyor.

Kamboçya Mayın Eylem ve Mağdur Destek İdaresi (CMAA) Birinci Başkan Yardımcısı Ly Thuch, 1979 yılından 2023'ün Ağustos ayına kadar kara mayını ve patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi nedeniyle 19.822 kişinin hayatını kaybettiği, 45.209 kişinin de yaralandığı yahut ampute olduğu Kamboçya'nın, dünyada bu sebeple en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Thuch, "Mayınların ve patlayıcı savaş kalıntılarının bulunduğundan şüphelenilen bölgelerde an itibarıyla yaklaşık 1,1 milyon kişi yaşıyor" dedi.