Üye Girişi
Haberler
BBC

Kamala Harris Demokrat Parti Başkan Adaylığını Kabul Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gazze'deki savaşın bitirilmesi gerektiğini söyleyerek dünyanın dört bir yanındaki tiranlıkla savaşma sözü verdi. Harris ayrıca Trump'ı diktatörlerle yakınlaşmakla suçladı ve iç politikada orta sınıf için mücadele etmediğini iddia etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti Kongresi'nin son gününde partisinin başkan adaylığını resmen kabul etti.

Harris konuşmasında, Gazze’deki savaşın bitirilmesi gerektiğini söyleyerek dünyanın dört bir yanındaki “tiranlık” ile savaşma sözü verdi.

Bu ifadesi Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump ile taban tabana zıt.

“Demokrasi ve tiranlık arasındaki bitmeyen savaşta kendimin ve ABD’nin nerede durduğunu biliyorum” diyerek Trump’ı diktatörlerle yakınlaşmakla suçladı.

Seçimlere 11 hafta kala düzenlenen kongrede Filistin yanlısı konuşmacılara sahne verilmemesi tepki çekerken Harris, İsrail’in güvenliğini sağlama, rehineleri geri getirme ve Gazze’de savaşı bitirme çağrısı yaptı, “Şimdi rehine ve ateşkes anlaşmalarını sağlamanın zamanıdır” dedi.

İsrail’in “savunma hakkını her zaman savunacağını” söyleyen Harris, ancak son 10 ayda Gazze’de çok sayıda “masum insanın öldüğünü ve çok fazla acının yaşandığını” söyledi.

Trump'a orta sınıf suçlaması

Harris, iç politikaya dair söylediklerinde ise 5 Kasım’da düzenlenecek seçimleri “çatışmaları ve bölücü mücadeleleri” arkada bırakmayı sağlayacak bir milat olarak tanımlarken Trump’ı orta sınıf için mücadele etmemekle, vergi zammını yürürlüğe koymaya ve kürtaj hakkını kaldırmaya hazırlanmakla suçladı.

ABD’nin ileri gitmeye hazır olduğunu dile getiren Harris, “Bütün Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum” dedi.

“İleriye gitmek için yeni bir yol” vaat ettiğini vurguladı.

Kongre’yi Chicago’da takip eden BBC editörü Courtney Subramanian, Harris’in konuşmasının çoğu zaman şiddetli alkışlarla kesildiğini, ancak güçlü bir hatip olduğuna dair ipuçlarını yakalamanın zor olduğunu söyledi.

BBC’nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher ise Harris’in kampanyasını son haftalarda takip edenler için konuşmasının yeni unsurlar barındırmadığını ifade etti.

Harris’in konuşmasına canlı olarak sosyal medyadan yanıt veren Trump ise Harris’i “becerisizlik ve zayıflıkla” suçlayarak, “Ülkemize dünyanın her yerinde gülüyorlar”, “Tiranlar tarafından hiç saygı görmeyecek” gibi ifadelere yer verdi.

Harris seçilirse ABD’nin ilk kadın başkanı olacak.

BBC

Demokrat Parti Kamala Harris Dünya Gazze Politika Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
23 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. 23 AĞUSTOS CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri! 23 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! 23 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi? GELİNİM MUTFAKTA 23 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 23 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman? Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Gaziantep maçı şifresiz mi? TRT Spor yayın akışı 23 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Metin2 kapanıyor mu? 30 Ağustos'ta Metin2 kapanacak mı? UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı? 23 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi ( St.Gallen 0-0 Trabzonspor)? Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi (Lugano 3-3 Beşiktaş)? Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title