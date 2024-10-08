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Kamala Harris: Amerikan ve İsrail Halkları Arasında Önemli İttifak Var

Kamala Harris: Amerikan ve İsrail Halkları Arasında Önemli İttifak Var
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bir TV kanalında yaptığı açıklamada, Amerikan halkı ile İsrail halkı arasında önemli bir ittifak olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'de ateşkes için baskı yapılacağını ve Rusya ile Ukrayna konularındaki tutumunu açıkladı.

(ANKARA) – ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bir TV kanalına verdiği röportajda; İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ABD'nin "yakın müttefiki" olup olmadığı sorusuna "Asıl sormamız gereken şu: Amerikan halkı ile İsrail halkı arasında önemli bir ittifak var mı? Bu sorunun cevabı ise evettir" dedi.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin Demokrat Parti adayı Kamala Harris, katıldığı bir TV programında, dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin "yakın müttefiki" olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Harris, "Asıl sormamız gereken şu: Amerikan halkı ile İsrail halkı arasında önemli bir ittifak var mı? Bu sorunun cevabı ise evettir" dedi.

Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Harris, ABD'nin Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılması için İsrail'in yanı sıra bölgedeki Arap liderlere de baskı yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan Harris, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masaya oturup oturmayacağı sorusuna, Ukrayna olmadan Rusya ile iki taraflı bir görüşme gerçekleştirmeyeceğini söyledi. Ukrayna'nın NATO üyeliği talebiyle ilgili bir soruyu ise yanıtsız bırakan Harris, "Bunların hepsi o noktaya gelindiğinde ele alacağımız konular. Şu anda Ukrayna'nın Rusya'nın haksız saldırganlığına karşı kendini savunma kabiliyetini destekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya

Uluslararası İlişkiler Kamala Harris Orta Doğu Politika Güvenlik Ukrayna İsrail Dünya Rusya Gazze

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