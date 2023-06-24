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Kalküta'da bomba patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Kalküta'da bomba patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Dünya Haberleri

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bir mango bahçesinde meydana gelen bomba patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Eyaletteki yerel seçimler öncesi şiddet olaylarının arttığı belirtiliyor.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bomba patlaması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

India Times'ın haberine göre, Kalküta'ya bağlı Murshidabad ilçesindeki bir mango bahçesinde bomba patladı.

Patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Batı Bengal'in bazı ilçe ve kırsal bölgelerinde temmuzda yapılacak yerel seçimler öncesi eyalette şiddet eylemleri artışa geçerken, iki haftada çıkan olaylarda 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor.

Eyaletteki siyasi partiler ise şiddet olaylarından ötürü birbirlerini suçluyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Dünya

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