Kalküta'da bomba patlaması: 1 ölü, 3 yaralı
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bir mango bahçesinde meydana gelen bomba patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Eyaletteki yerel seçimler öncesi şiddet olaylarının arttığı belirtiliyor.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bomba patlaması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
India Times'ın haberine göre, Kalküta'ya bağlı Murshidabad ilçesindeki bir mango bahçesinde bomba patladı.
Patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Batı Bengal'in bazı ilçe ve kırsal bölgelerinde temmuzda yapılacak yerel seçimler öncesi eyalette şiddet eylemleri artışa geçerken, iki haftada çıkan olaylarda 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor.
Eyaletteki siyasi partiler ise şiddet olaylarından ötürü birbirlerini suçluyor.