Kalitta Havayolları'na ait kargo uçağı Çin'de pistten çıktı
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ABD merkezli Kalitta Havayolları'na ait bir Boeing 747 kargo uçağı, Çin'in Ningbo Lishe Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Kazada herhangi bir ölüm ya da yaralanma olmazken, uçakta gözle görülür bir hasar meydana gelmedi. Olayın nedeni araştırılıyor.
NİNGBO, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD merkezli kargo havayolu şirketi Kalitta Havayolları'na ait bir Boeing 747 kargo uçağı, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Ningbo Lishe Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.
Pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen kaza sonrası tüm mürettebat tahliye edilirken, uçakta gözle görülür bir hasar meydana gelmedi. Havalimanı işletmecisi, herhangi bir ölüm ya da yaralanma bildirilmediğini belirterek, olayın nedeninin araştırıldığını sözlerine ekledi.¦