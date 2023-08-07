Kalitta Havayolları'na ait kargo uçağı Çin'de pistten çıktı

ABD merkezli Kalitta Havayolları'na ait bir Boeing 747 kargo uçağı, Çin'in Ningbo Lishe Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Kazada herhangi bir ölüm ya da yaralanma olmazken, uçakta gözle görülür bir hasar meydana gelmedi. Olayın nedeni araştırılıyor.