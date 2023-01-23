Kaliforniya'da silahlı saldırgan intihar etti, diğer eyaletlerde güvenlik önlemleri artırıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve 10 kişini hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisi, özel timin operasyonu sırasında bulunduğu kamyonette intihar etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve 10 kişini hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisi, özel timin operasyonu sırasında bulunduğu kamyonette intihar etti.

Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles kentinin Monterey Park ilçesinde düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi intihar etti. Los Angeles Şerif Departmanı, şüphelinin 72 yaşında Asyalı Huu Can Tran adında erkek olduğunu duyurdu. Silahlı saldırının ardından Çin Yeni Yılı kutlamaları yapılması planlanan diğer kent ve eyaletlerde güvenlik önlemleri artırılıyor. Özel tim, şüphelinin ölü olarak bulunduğu kamyonete operasyon düzenlemişti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, silahlı saldırıların bir 'veba' haline geldiğini ifade ederek, "Aileler tatillerini barış içinde kutlamayı hak ediyor. Silahlı saldırılar ve silahlı şiddet topluluklarımızın üstünde bir veba gibi" dedi.