Kahramanmaraş'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda Roma Dönemi'ne ait çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda sikke, taş, metal obje ve diğer materyaller bulundu.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma Dönemi'ne ait çeşitli materyaller ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele suçları çerçevesinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait sikke, taş, metal obje, kılıç ve çömlek, 3 altın ayar suyu, 3 mercek, 1 tarihi eser arama amaçlı el detektörü, 1 dijital tartı, 1 yer altında boşluk ve metal bulmaya yarayan el ile kullanılan metal çubuk ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ