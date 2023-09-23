Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde olumsuz bir durum bulunmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş Göksun'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirterek, herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ifade etti. - ANKARA