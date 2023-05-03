Kahramanmaraş'ta 6 Dakika Arayla 2 Deprem

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler kısa süreli paniğe neden olurken hasar oluşmadı.

6 DAKİKA SONRA 4.1'LİK BİR DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 20.22'de merkez üssü Göksun olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Peşpeşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli paniğe yol açarken hasar oluşmadığı belirtildi.