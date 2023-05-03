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Kahramanmaraş'ta 6 Dakika Arayla 2 Deprem

Kahramanmaraş'ta 6 Dakika Arayla 2 Deprem

Dünya Haberleri

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler kısa süreli paniğe neden olurken hasar oluşmadı.

6 DAKİKA SONRA 4.1'LİK BİR DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 20.22'de merkez üssü Göksun olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Peşpeşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli paniğe yol açarken hasar oluşmadığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Dünya

Kahramanmaraş Dünya Haberler

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