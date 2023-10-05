Kahramanmaraş'ta 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını ve an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." bilgisini verdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.