Kahovka Barajı'ndaki su seviyesi Zaporijya Nükleer Santrali için tehdit oluşturuyor

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, Kahovka Barajı'ndaki su seviyesinin hızla düştüğünü ve bunun Zaporijya Nükleer Enerji Santrali için ek bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, Kahovka Barajı'ndaki su seviyesinin hızla düştüğünü ve bunun Zaporijya Nükleer Enerji Santrali için ek bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Energoatom'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) havaya uçurulmasının Zaporijya santrali için olumsuz sonuçları olabilir, ancak durum kontrol altında." ifadesi kullanıldı.

Ruslar tarafından havaya uçurulduğu iddia edilen Kahovka Barajı'ndaki su seviyesinin hızla düştüğü belirtilen açıklamada, "Bu da geçici olarak işgal edilen Zaporijya nükleer santrali için ek bir tehdit oluşturuyor." denildi.

Açıklamada, Kahovka rezervuarının santrale türbin kondansatörleri ve güvenlik sistemleri için su sağladığı aktarılarak, "Santralin soğutma havuzu şu anda dolu. Sabah 08.00 itibarıyla su seviyesi 16,6 metreydi ve bu da santralin ihtiyaçları için yeterli." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Energoatom'un, başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) olmak üzere santralde bulunan diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte Rusların Zaporijya santralindeki eylemlerini takip ettiği kaydedildi.

Ukrayna devlet hidroelektrik santralleri kuruluşu Ukrhidroenergo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Kahovka santralinin makine dairesinin içeriden patlaması sonucu tamamen tahrip edildiği, tesisin tamir edilemeyecek durumda olduğu" ifade edildi.