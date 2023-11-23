Zonguldak'ın Ereğli açıklarında batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Denizden ve karadan süren çalışmalara eşlik eden helikopter de havadan denizi tarıyor.

Kafkametler'in 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli açıklarında batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Denizden ve karadan süren çalışmalara eşlik eden helikopter de havadan denizi tarıyor.

19 Kasım günü Kdz. Ereğli açıklarında mendireğe çarparak batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Gemi kazasının beşinci gününde Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ekipler karadan, denizden ve havadan tarama yapıyor. 42 dalgıç batan 30 santimetreye düşen görüş mesafesine rağmen geminin üzerinde ve çevresine dalış yaparak kayıp 10 mürettebata ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.