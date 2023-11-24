Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 gün önce meydana gelen faciada batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 9 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. 19 Kasım tarihinden bu güne havadan uçak ve helikopterler ile denizden bot, karadan da termal kameralarla yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Geminin diğer 9 mürettebatını arama çalışmaları ekiplerce aralıksız sürüyor.

- Kafkametler Gemisi'ndeki kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 gün önce meydana gelen faciada batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 9 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü meydana gelen kuvvetli fırtına ile mendireğe çarptıktan bir süre sonra gözden kaybolan Kafkametler adlı Türk Gemisi'nin kıyıya 60 metre mesafede battığı tespit edildi. 19 Kasım tarihinden bu güne havadan uçak ve helikopterler ile denizden bot, karadan da termal kameralarla yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın ardından ilk olarak geminin aşçısı Metin Usta'nın cansız bedeni kıyıya vurdu. Ardından İsmail Kaptan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah saatlerinde de geminin 2. kaptanı Hıfzı Tarhan'ın cansız bedenine dalgıçlar tarafından ulaşıldı. Geminin diğer 9 mürettebatını arama çalışmaları ekiplerce aralıksız sürüyor.