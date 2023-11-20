Kafkametler Gemisi Mürettebatı Aranırken Asılsız İhbar Paniği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli fırtınada batan Kafkametler adlı Türk bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, bir vatandaşın yaptığı "Kol gördüm" ihbarı ekipleri alarma geçirdi. AFAD ve polis ekipleri, sahil bandını baştan sona tarayarak ceset aradı. İhbarın asılsız olduğunun ortaya çıkması üzerine ekipler normale döndü.

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin kayıp 12 mürettebatından birinin cansız bedeni balıkçı kayıklarının arasında bulunurken, diğer 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Liman içerisinde sahil güvenlik botları, havadan ise uçak, helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile aranan kayıp mürettebatın cesetlerinin kıyıya vurması ihtimaline karşı ise sahil bandında AFAD ekipleri devriye atıyor. Akşam saatlerinde gelen "Kol gördüm" ihbarı üzerine ilçede bulunan AFAD ve polis ekipleri alarma geçti. Liman içerisinde kol görüldüğü ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri, limanda ve sahil kenarında ceset aradı. 112 ambulansının da sevk edildiği ihbar bölgesinde detaylı arama yapan ekipler, cesede rastlanmaması üzerine tüm sahilde kapsamlı bir tarama yaptı. Didik didik etrafı arayan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarında netice alamayan ekipler, ihbarın asılsız olduğunun belirlenmesi üzerine normale döndü. - ZONGULDAK