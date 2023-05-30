Kafasında plastik bidonla gezen ayı 17 gün sonra kurtarıldı

Slovakya'daki Milli Park Raj'da kafasında plastik bidonla gezen ayı, 17 gün sonra doğa koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayının kafasında bidonla uzun süre hayatta kalmasına ve bu şekilde su içmeyi öğrenmesine şaşırdıklarını belirten görevliler, veteriner yardımıyla ayıyı uyutarak, kafasındaki bidonu çıkardı.